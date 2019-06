Ny knallsterk seier for Skjervøy etter seier over TIL2 på Alfheim

pluss

Martin Larsen Traasdahl ble eneste målscorer i Skjervøys bortekamp på Alfheim stadion. Med mål etter 76 minutter, sørget Larsen Traasdahl for tre nye poeng for Skjervøy, noe som gjør at de blåhvite går inn i pinsa med 2. plass på tabell, bak Gjelleråsen som har flere plussmål.