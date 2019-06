– Nordkalottfolket passer perfekt inn i den nye regionen

pluss

Nordkalottfolket er representert i Sametinget med Toril Bakken Kåven allerede, men nå vil partiet også inn på fylkestinget. Kåven er førstekandidat her også, med reinfjordingen Roar Olsen på andreplass. Sistnevnte er kjent som Rema-Roar fra 30 år med butikkdrift i Tromsø, men har nå flyttet hjem til Nord-Troms. Her har han blant annet gitt seg partipolitikken i vold – i et helt nytt parti i fylkessammenheng.