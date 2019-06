Svein Ludvigsen i retten: – Jeg skal si sannheten. Ja vi har hatt sex. Men alle tre gangene har vært frivillig

pluss

– Jeg har sagt fra dag en at jeg ikke er skyldig i anklagene som blir påstått. Men jeg skal redegjøre for noen konkrete seksuelle forhold, og for øvrig viser jeg til forhørene. Når jeg skal gjøre det, må jeg gå tilbake til det som skjedde hjemme på Sommarøya for halvannet år siden, sier Svein Ludvigsen (72), og henviser til at han ble fengslet 3. januar 2018 i sitt hjem på Sommarøy.