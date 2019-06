Flere institusjoner reagerte på Ludvigsens mange uanmeldte kveldsbesøk

pluss

Fylkesmann Ludvigsens praksis med å komme til institusjonene på ettermiddags- og kveldstid var så uvanlig at to ledere ved to forskjellige institusjoner uavhengig av hverandre varslet Barne-, ungdoms- og familieetaten. Regionleder Pål Christian Bergstrøm tok saken videre til sin leder for å avklare om praksisen var innenfor fylkesmannens mandat til å føre tilsyn med institusjonene.