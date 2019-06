Halkidiki – et stykke ekte Hellas

pluss

På et lite, vakkert torg i den bratte skråningen opp mot Ano Poli i Thessaloniki går jeg inn under et tak av vinranker. Den grønne løvverket over Igglis Taverna skaper en behagelig atmosfære, med vern mot den sterke sola. Mens jeg venter på grillede auberginer og vinblader, tar jeg en prat med svensk-grekeren Tony Kodros. Han forteller at han og vennene ofte kjører sørover på Halkidiki-halvøya for å bade.