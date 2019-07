Storslett får tre nye postnumre

pluss

Fra 1.oktober er det ikke lengre bare "9151 Storslett" som gjelder. Innbyggere tilhørende Postens område Storslett får også tre nye postnumre å forholde seg til. Det er 9158 for dem i Straumfjorden og Oksfjorden, 9154 for innbyggere i Reisadalen og 9157 for innbyggere på Storvikhalvøya, Tretten og Flatvoll.