Påvist store genetiske endringer på villaksen i syv vassdrag i Troms – forskere skylder på oppdrettslaksen

pluss

Folkebladet: I en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) i år, har forskere kartlagt den genetiske status i 225 laksebestander i Norge. Lokalt er det grunn til å merke seg at i tillegg til de to store i Troms nemlig Målselva og Salangsvassdraget, er hele syv lakseførende vassdrag i Troms merket rødt av forskerne.