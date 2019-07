Den uønskede laksearten er tatt flere steder

pluss

Torgrim Jenssen fisker med not utenfor hytta si i Ytre Sokkelvik i Nordreisa. 30.juni fikk han årets første pukkellaks. Nå har han allerede mistet tellingen.

– I går fikk jeg fem, og i dag har jeg fått to. Jeg har ikke helt oversikten, men det er mer pukkellaks enn det har pleid å være, mer enn både i fjor og i 2017, forteller han – som har drevet med fiske i over 30 år.

Den uønskede fiskearten er allerede tatt flere steder i Troms. Det melder avisa Nordlys. Fisken er tatt både i Sultindvik i Lenvik, i Målselva og i Sokkelvik. Også sportsfisker Tor-Arne Nilsen fikk pukkelaks, mandag i Sokkelvika.

– Svein Birger, som også fisker med not her ute, har og fått pukkellaks. I fjor fikk jeg kun tre-fire på hele sesongen, nå får jeg nesten hver jeg trekker nota, sier Jenssen.

God matfisk

Pukkellaksen er definert som en høyrisikoart i artsbanken. Den kan være en trussel for annen fisk, den atlantiske laksestammen og lokal fisk Sommeren 2017 fikk elvene langs Norskekysten et stort innrykk av denne beryktede fiskearten, og det ble tatt nærmere 6.400 eksemplarer. Siden arten har en toårig livssyklus, er det ventet at det kan bli mye av den også i år. Forskere har derfor bedt alle sportsfiskere om å rapportere inn dersom de fanger denne fisken.

– Den skal jo ikke være her, det er jo ikke bra. Men den er en god matfisk så lenge den er i sjøen. Den er veldig rød i kjøttet, og ser ut som en feit sjørøye. Vi har både stekt, røkt og speket den.

– Har pukkellaksen gjort at du får mindre laks, ørret og røye?

– Neida, det tror jeg ikke. Jeg har ikke fått så mye laks hittil fordi det er helt stille her når vinden kommer fra nord. Blir det mer vind så får jeg mer laks, tror han.

Kan bli flere

Forsker ved Norsk institutt for naturforsking (NINA), Henrik H. Berentsen, har begynt å få inn tall på antall pukkellaks i årets sesong. Til Nordlys sier han at det ligger an til å bli et pukkellaksår.

– Men det er litt vanskelig å si så tidlig ettersom fangsten er spredd utover sesongen. Men vi ser av statistikken at vi ligger ganske likt som i 2017. Det blir spennende å se hvordan det blir med fangsten utover og om den fortsetter å øke, opplyser Berentsen til avisen.