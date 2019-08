Røykdykkeren har sin egen finske favorittsjokolade

pluss

Hjertesak?

Skal man trekke frem en av flere, anser jeg nest etter arbeidsplasser dette med oppvekstmiljø og bolyst som grunnleggende viktig for at folk skal trives, og kommunen fortsette å fremstå som attraktiv for nåværende og fremtidig bosetting. Den oppvoksende generasjon skal vite at vi ønsker dem sterkt tilbake hit når de finner det passende i deres liv. Jeg vil gjerne trekke frem skolen. Kommunen har engasjerte og dyktige lærere som gjør en fantastisk jobb ved begge skolene. Jeg synes det er viktig at våre skolebygg skal tilfredsstille krav og forventninger til undervisning. At lærere og elever skal oppleve at skolebyggene er gode å være i og elevene kjenne følelsen av at skolen, deres «arbeidsplass», er viktig og verdsatt.