Mann tiltalt for å ha voldtatt sin egen kone

En mann i midten av 40-årene er satt under tiltale i Nord-Troms tingrett for å ha voldtatt sin egen kone. Dette gjennom en periode på tolv år, fra 2006 til 2019.

Hendelsene skal ha skjedd i deres egen bopel i Nordreisa, og ved en annen anledning – i en lugar ombord på Hurtigruten. Det var Nordlys som først omtalte saken.

Mannen er satt under tiltale for overtredelse av straffeloven på to punkt, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd, og for at denne seksuelle omgangen videre omfattet innføring av penis i skjede –eller endetarmsåpning og innføring av penis i fornærmedes munn.

I tiltalen heter det at kvinnen har både verbalt og fysisk motsatt seg voldtektene, i den måte hun var i stand til. Mannen skal både ha tatt kvelertak på henne, truet henne, slått henne med knyttet neve og holdt stramme grep rundt halsen hennes – under gjennomføringen av samleie.

Mannen må møte i Nord-Troms tingrett 12., 13., og 14.november i år.