De skal markere tvangsevakueringen under 2.vk. Nå får de pengestøtte

Kåfjord kommune, Nord-Troms Museum, de lokale pensjonistforeningene og ungdomsrådet i kommunen, planlegger et arrangement for å markere at det er 75 år siden tvangsevakueringen og brenningen av Nord-Troms og Finnmark.

Nå får arrangementet, som finner sted på Senter for Nordlige folk i Manndalen i oktober, pengestøtte. Det er fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), som onsdag opplyser at hun deler ut 67.000 kroner.

– Jeg vet ikke om vi som lever i dag klarer å forestille oss en situasjon der vi skal sendes på flukt og våre hus og hjem brent ned. Likevel, dette skjedde med vår nære familie i vår egen region. Jeg er glad for å kunne bidra til at denne delen av vår felles historie blir gjort synlig og formidlet videre. Vi skal aldri ta for gitt at vi lever i et trygt og stabilt samfunn. Historien i nord er et eksempel på dette, og det skal også våre barn få mulighet til å lære om, opplyser hun i en pressemelding.

Ifølge Troms Fylkeskommune har fortellingen om krigens siste fase i Nord-Norge vært underkommunisert i den nasjonale fortellingen om krigen i Norge. Rundt 11.000 bolighus, 4.700 fjøs, 306 fiskebruk, 21 sykehus, 27 kirker og 140 forsamlingshus ble jevnet med jorden, og over 50.000 mennesker ble tvangsevakuert.

Kåfjord og Manndalen skal ha vært blant det sørligste som ble nedbrent.

På arrangementet 26.oktober vil det bli holdt foredrag, og det blir vist fram bilder og filmer med intervjuer av de siste tidsvitnene. I forkant av dagen vil skolene i kommunen ha prosjekter om temaet, og skoleelevenes arbeid vil munne ut i en utstilling som skal vises fram.