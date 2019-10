Ap planla åtte heltidspolitikere i det nye fylket. Nå kutter de til fem

pluss

ITROMSØ: Da Troms og Finnmark Ap i fjor inngikk en avtale for samarbeid, var det under forutsetning om at det skulle bli åtte fylkesråder til det nye storfylket. Det blir det ikke noe av. Kommende fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) sier at Ap, SV og Sp i forhandlinger ble enig om å nesten halvere antall heltidspolitikere, sammenlignet med det som var planen.