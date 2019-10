Nå er den nye ungdomsklubben på Storslett offisielt åpnet

pluss

Den offisielle åpningen av det nye ungdomsklubben ble feiret med taler, sang og kaker. Representanter fra ungdomsrådet, oppvekts og kultur, Sparebank 1 og kommunen møtte opp for å da del i åpningen.

Silje Båtnes, som blir å drifte ungdomsklubben, er svært fornøyd med hvordan lokalet er blitt.

– Jeg syns det er blitt kjempefint. Over all forventning, forteller hun.

EKSTRA MIDLER TIL UNGDOMSKLUBBEN Nå kan den nye ungdomsklubben realiseres Den nye ungdomsklubben i Nordreisa har ventet på finansiering. Med ekstra midler fra kommunen og banken er de nå klare for neste steg.

Var bestemt på å få kjøkken

Representantene fra ungdomsrådet, leder Ramona Soleng Thomassen, nestleder Oda Fossvoll og tidligere leder Anna Lund Henriksen, er også fornøyd med hvordan ungdomsklubben er blitt.

– Vi er kjempefornøyde. Mye bedre enn utgangspunktet, forteller de.

I den første planen var det ikke satt oppe ett kjøkken, men en bordrekke langs veggen.

– Med kjøkken her er ikke ungdomsklubben avhengig av kantina til idrettshallen, forteller Thomassen.

Hvor hun kommer med et eksempel på at for ungdommer som ikke rekker å dra hjem å spise før trening, kan de komme innom ungdomsklubben å lage mat.

– Også medierommet, det er fantastisk. Det er så kult at de har brukt stolene fra den gamle kino-salen, sier Fossvoll.

Manglet en møteplass

Silje Båtnes forteller at den nye ungdomsklubben blir et møtested for ungdommen.

– Dette blit en møteplass for ungdom, hvor de kan henge og være sammen. Det er det mangel av på Storslett. Jeg legger merke til at de henger mye på Gammen, busslomma på Storslett og Gyda, sier hun.

– Her har de en plass og være inne og kan være sosial uten at det må skje så mye, forteller Båtnes.

I tillegg har ungdomsklubben fått en 20 prosent stilling frem til jul – som kan fortsette nyttår hvis kommunestyret vedtar det.

– Frem til jul har vi ansatt Vegard Tvedt. Vi begynner med en 20 prosent stilling, og ser hvordan det fungerer. Vi har også snakket om å få ett klubbstyre, og da ønsker vi å få noen ungdommer med, forteller hun, men påpeker at de alltid ønsker å ha en voksen til stede for at ungdommene har noen og gå til.

– Når de er fornøyd, er jeg fornøyd

Ordfører Øyvind Evanger sier at det ikke er så viktig hva han mener om resultatet, men ungdommen.

– De har vært med i prosessen og mer eller mindre fått det slik de ville ha det. Når de er fornøyd, er jeg fornøyd, sier Evanger.

Før hadde Nordreisa ungdomshuset Point, men Evanger forteller at før det ble lagt ned, var det bare færre og færre som tok i bruk huset.

– Det viktige er at en har et tilbud og har en plass for ungdommen å være. Det som kommer videre er å gjøre seg så attraktiv at ungdommen velger å vær her.

– Jeg håper at en igjen skal ta ungdomsklubben i bruk, at det blir en møteplass for de fremover, sier ordføreren.