Én bolig solgt for mer enn tre millioner

Kun én bolig ble solgt for mer enn tre millioner kroner i oktober i år, og det var et hus på Stubbeng i Storfjord kommune. Vestersidaveien 631 ble nemlig solgt for kroner 3.200.000 fra Geir Kristiansen og Maiken Enoksen til Anders Marken Bergland og Marit Silja Blind.