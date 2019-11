Et krafttak på hytta

pluss

Tendensen har lenge vært tydelig i det norske hyttemarkedet: Vi velger bort tradisjonsrik og pittoresk sjarm til fordel for forutsigbarhet, komfort og tidsbesparende løsninger. Varmtvannsbereder, kjøleskap, fryser, espressomaskin og bredbånd – for nordmenn flest er det lite som skal skille hyttekomforten fra den vi nyter hjemme i det daglige. Men ifølge tall fra SSB, finnes det likevel fortsatt over 100.000 fritidseiendommer i Norge som ikke er koblet på strøm.