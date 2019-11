– Flere kan ha vært involvert i ødeleggelsene

pluss

I midten av oktober ble en leilighet i Skjervøy sentrum totalramponert, og beboeren fikk store verdier gikk tapt.

Lensmann i Nord-Troms lensmannsdistrikt, Ole Johan Skogmo, forteller torsdag at de fremdeles jobber med å etterforske saken, og at de per dags dato ikke har én konkret mistenkt.

Det han kan si er at flere har vært involvert i ødeleggelsene:

– Det er på det rene at leiligheten er blitt rasert. Hvordan det har skjedd fremstår fremdeles noe uklart, men et stort antall ungdommer var innom på fest i forkant av hendelsen, og det fremstår som om flere har vært involvert i ødeleggelsene, sier han.

Ifølge han gjestår det noen etterforskningsskritt.

– Vi har fremdeles noen spor som har dukket opp gjennom etterforskningen som vi må se nærmere på, sier han.