Vil stagge befolkningsnedgangen

I likhet med resten av Nord-Norge opplever Kåfjord befolkningsnedgang. Etter årets ni første måneder hadde innbyggertallet i kommunen sunket med 23 personer og Kåfjord ligger per 1. oktober på 2.074 innbyggere. Og de underliggende tallene er ikke særlig lystigere ifølge kommuneplanlegger Bendik Fanghol. Sammen med rådmann Einar Pedersen og næringskonsulent Jens Kristian Nilsen har han laget et notat som analyser tallene for Kåfjord.