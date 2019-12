Vil utrede ny veitrasé på Arnøya- avventer skredtårn

pluss

Et enstemmig kommunestyre gikk onsdag inn for at man i stedet for å få satt opp skredtårn langs den rasutsatte fylkesveien mellom Lauksundskaret og Arnøyhamn på Arnøya, heller bevilger 100.000 kroner til et forprosjekt for en vei fra Lauksundskaret, via Skardalen og gjennom en tunnel i Smellskaret og ned til Arnøyhamn.