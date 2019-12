Nord-Norgebanen må bli 110 mrd. billigere for å være lønnsom

pluss

ITROMSØ: Jernbanedirektoratet har nå oppdatert hovedrapporten for Nord-Norgebanen og sendt den over til Samferdselsdepartementet. Den oppdaterte rapporten ser nærmere på de samfunnsøkonomiske beregningene i lys av økt turisme og sjømattransport. Beregningene viser at betydelig øking i turisme og mer gods fra sjømat kun utgjør noen få milliarder.