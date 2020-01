pluss

Tidligere Skjervøyspiller Ørjan Skallebø (24) vender tilbake til moderklubben etter at han i fjor sommer tok overgang til Tromsøklubben TUIL. Det ble klart lørdag.

Skallebø forklarer at hans jobbsituasjon vanskelig lot seg kombinere med TUILs treninger. Dette ettersom han jobber én uke på og én uke av i opprettsbransjen.

– Det blir vanskelig å komme på alt av treninger, og da er det egentlig best for begge parter at jeg avslutter. Jeg har pratet med klubben og trenere og vi var enige i å terminere kontrakten, sier han til Framtid i Nord.

Ble skadet

Skallebø signerte for TUIL i fjor sommer – og hadde egentlig kontrakt ut neste sesong. Han ble satt ut av spill i september på grunn av en skade i den ene hamstringen.

– Jeg har ikke spilt fotball etter det, men er nå klar til sesongoppkjøring. Nå merker jeg ingenting til skaden jeg fikk, og jeg tror det var lurt at jeg var helt borte fra fotballen en stund, forteller han.

– Har vært gøy

24-åringen er blitt noen erfaringer rikere gjennom oppholdet i Tromsø.

– Jeg har jo fått kjenne litt på nivåforskjellen, og hvordan det er å trene med en så god spillergruppe. Det har vært gøy. TUIL tok meg godt imot, smiler han.

3.divisjonslaget på Skjervøy har første trening mandag. Skallebø forteller at han skal ta det med ro i begynnelsen, og at han gleder seg til å se gamle lagkamerater.

– Du er tidligere toppscorer. Hvilke forventninger tror du det stilles til deg nå framover?

– Jeg regner med gjengen vet at jeg vil fortsette å score. Jeg satser på å fortsette like greit som jeg gjorde før jeg forlot Skjervøy.

– Superseriøs og dedikert

Trener for Skjervøy, Jørgen Vik – er fornøyd med å få Skallebø tilbake.

– Det er veldig gledelig for oss. Strålende at han kommer tilbake for å hente fart. Også får vi sørge for at han får en helprofesjonell kontrakt neste gang han går til en ny klubb, så han kan si opp jobben og konsentrere seg om fotballen.

Vik forteller at han er villig til å gi 24-åringen litt tid på å komme seg.

– Han vil nok trenge litt tid i oppkjøringen, og det får han av oss. Det blir spennende å følge han videre. Vi vet hva vi får i Ørjan, en superseriøs og dedikert spiller som gir alt og legger i masse meter.

Må oppgradere stallen

Vik forteller at de neste ukene for klubben nå kan bli avgjørende for sesongen.

– Per nå er stallen tynn, men vi får en boost med Ørjan, også har vi syv-åtte-ni på treninger som ikke er i klubben enda. Vi skal nå kartlegge hvem som kan bli spillende for oss, også er målsetningen å få fem, seks nye i løpet av de neste par ukene. Det er ikke urealistisk, vi har mange gode på lur og vi kommer til å få en spennende sesong, lover han.