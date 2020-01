Sparebanken har sperret kontoene til over 9.000 kunder

pluss

ITROMSØ: Nye lovkrav for hindre hvitvasking og harde bud fra Finanstilsynet førte til at bankene i fjor høst krevde at en rekke kunder måtte legitimere seg for å opprettholde kundeforholdet. Innen onsdag denne uken måtte bankene sende melding til tilsynsmyndigheten om at de hadde sjekket identiteten til sine kunder.