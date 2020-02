197 arbeidsledige i Nord-Troms

pluss

NAv-tallene for januar 2020 viser at det nye storfylket Troms og Finnmark har en samlet arbeidsledighet på 2,2 prosent. Det er lavere enn landsgjennomsnittet på 2,4 prosent.

I Nord-Troms er det totalt 197 ledige arbeidstakere ved utgangen av januar. Lavest ledighet er det i Lyngen med 1,5 prosent, mens Storfjord følger på med 1,7. Deretter:

Kåfjord: 3,7 prosent

Skjervøy: 3,2 prosent

Nordreisa: 2,6 prosent

Kvænangen: 2,6 prosent

Høyest ledighet i Troms og Finnmark r ekystkommunene Båtsfjord, Måsøy og Gamvik i Finnmark. Gamvik, Berlevåg, Salangen og Skjervøy har den høyeste økningen i ledighet. Lavest ledighet har Bardu og Målselv.

-Vi er glade for å kunne starte på et nytt år med fortsatt nedgang i ledigheten. Alt tyder på at vi vil ha et sterkt arbeidsmarked i overskuelig framtid. Vår hovedsatsing er å organisere tiltakene slik at ungdom kommer i arbeid, sier direktør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen i en pressemelding.