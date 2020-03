Hjemmekarantene: Kan skape stress, sinne og frykt

pluss

For å bremse spredningen av koronaviruset sitter flere hundre nordmenn i hjemmekarantene. Atle Dyregrov, spesialist i klinisk psykologi og grunnlegger av Senter for Krisepsykologi i Bergen, sier at vi ikke bør undervurdere den emosjonelle påkjenningen i en karantenesituasjon.

– Forskning gjort under tidligere epidemier forteller oss at det er en relativt stor belastning å være i karantene, sier han.

– I det pågående sykdomsutbruddet vi opplever nå, er det naturlig at helsebehovene til befolkningen kommer i første rekke, men vi bør på samme tid sørge for at den emosjonelle belastningen på dem som gjennomgår karantene, ikke blir for stor.

– Negative psykologiske effekter

I en nypublisert artikkel i det medisinske tidsskriftet The Lancet (26. februar 2020) har forfatterne samlet resultater fra en rekke forskningsprosjekter som kartlegger psykologiske påkjenninger av karantene i forbindelse med epidemier, blant annet for sars (11 studier), ebola (5 studier) og svineinfluensa (3 studier). De fleste av disse studiene konkluderer med at karantene har «negative psykologiske effekter», inkludert posttraumatiske stressymptomer, forvirring, sinne og frykt for stigma etter at karanteneperioden er over. Særlig gjelder dette for dem med underliggende helseproblemer og psykiske lidelser, sier Dyregrov.

– Jeg tror de fleste av oss vil kunne takle en karanteneperiode på et par uker ganske greit. Mange nordmenn har tross alt muligheten til å jobbe hjemmefra i disse dager, og vi har lettere for å holde kontakt med omverdenen enn tidligere gjennom sosiale medier. Men hvis du er en engstelig sjel, eller nylig har forholdt deg til ting som sykdom, tap eller skilsmisse, er du mer sårbar for en slik påkjenning.

Ubehagelige spørsmål

I tillegg til en frustrerende mangel på frisk luft og sollys, er det de negative tankemønstrene som ofte oppleves som mest belastende i en hjemmekarantene, ifølge Dyregrov. Han sier at manglende kontakt med venner, familie og verden utenfor frigjør rom for å gruble over en rekke ubehagelige spørsmål.

– Har jeg smittet noen andre? Hva hvis sykdommen utvikler seg? Hva hvis folk unngår meg fremover selv om jeg blir friskmeldt? Å overlates til egne fantasier i en slik situasjon, spesielt om du bor alene eller sliter med helseangst, kan oppleves som belastende, sier Dyregrov.

Det unike problemet med en karantenesituasjon, fortsetter Dyregrov, er at man ikke har tilgang på den samme psykologiske verktøykassen som i en normal hverdag. Samspill med andre er ifølge psykologen et av de viktigste virkemidlene vi har for å bryte negative tankespiraler.

– En vesentlig motvekt til depresjon, angst og negative følelser ligger i det sosiale, forklarer Dyregrov. – Har vi sterke følelser som ikke lar seg «snakke ned», er det ofte viktig å kunne aktivisere og distrahere oss selv ute blant mennesker. Når uroen får utvikle seg bak en lukket dør, kan det være svært vanskelig å holde disse negative følelsene i sjakk.

Kontakt må opprettholdes

Så hva kan vi gjøre for å lette på situasjonen for dem som befinner seg i en hjemmekarantene?

– Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å sørge for at karanteneperioden blir så kort som mulig, sier Dyregrov.

– Det er også avgjørende å sørge for presis og god informasjon, og at både myndigheter og helsepersonell forstår hvor viktig det er å opprettholde kontakten underveis, spesielt med mennesker uten sosiale nettverk å lene seg på. Selv om man ikke har relevant informasjon om prøveresultater fra dag til dag, kan det være svært viktig at man tar en telefon og hører hvordan vedkommende klarer seg. En enkel bekreftelse på at man blir fulgt opp, kan gjøre at man roer seg ned i en stressende situasjon, og at nervesystemet ikke fyrer av hele tiden, sier han.

Sjokkert over mediedekningen

En annen måte å lindre belastningen ved karantene på, er å redusere skjermtiden. Å nyte en god tv-serie kan være fint, men man bør skåne seg selv for konstante nyhetsoppdateringer, pressekonferanser og rykter om spredning på sosiale medier.

– Jeg må si at jeg er sjokkert over medienes dekning av koronaviruset i Norge, sier Dyregrov. – Det er for mye sensasjonelle overskrifter, det vi trenger er rasjonell informasjon. Mennesker som sitter i karantene og isolasjon, vil jeg oppfordre om å holde seg oppdatert én gang om dagen, men ikke hele tiden, da det massive trykket kan fungere som bensin på bålet.

Dette gjelder ikke bare folk som sitter i karantene, understreker Dyregrov:

– Ved å skape kontinuerlig stress og redsel har det massive medietrykket rett og slett en effekt på folkehelsen generelt. Stress har en dokumentert effekt på motstandsdyktigheten overfor sykdom, det kan føre til at man faktisk ender opp med å ytterligere forverre problemet man egentlig prøver å løse. Vi bør også opprette en tjeneste, for eksempel en psykologisk krisetelefon, der de om sitter i karantene, kan henvende seg om annet enn rene virusrelaterte spørsmål.

Vurderes fortløpende

En krisetelefon av den typen Dyregrov etterlyser, ble blant annet opprettet i Canada under SARS-utbruddet i 2003. Per i dag finnes det ingen slik tjeneste i Norge, myndighetene har kun opprettet en telefon for generell informasjon on koronaviruset (tlf. 815 55 015).

Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland, sier at instituttet så langt ikke har planer om å opprette en krisetelefon, men at behovet vurderes ettersom karanteneomfanget utvikler seg.

– Vi har ikke tenkt på en slik krisetelefon hittil, sier han. – Grunnen til at det var nødvendig i 2003, handlet om den enorme psykiske belastningen som kom med kunnskapen om hvor farlig den sykdommen var. Satt man i karantene og ventet på resultatene sine, visste man at det var cirka ti prosent sjanse for å miste livet om man testet positivt. Faren for å utvikle alvorlig sykdom etter å ha blitt smittet med koronaviruset, er mye lavere. Når det er sagt, kan det utvilsomt være en belastning med hjemmekarantene, også i dette tilfellet. Men å opprette en egen tjeneste er noe vi må vurdere fortløpende, sier han.

Aavitsland ber både dem som rammes direkte, og offentligheten generelt, om å huske på at isolat og frivillig hjemmekarantene er to forskjellige ting.

– Når vi ber folk om holde seg hjemme, låser vi ikke døren og stasjonerer politi på utsiden. Man kan fremdeles gå ut og hente posten, skuffe snø, klippe plenen, ta seg en fisketur eller dra på hytta. Poenget er ikke at man skal være innendørs til enhver tid, men at man skal holde seg unna andre mennesker i karanteneperioden, sier han.

Redde for å bli identifisert

Forskningsrapportene samlet i The Lancets artikkel fremhever spesielt frykten for stigma som et fellestrekk for mennesker i karantene. Aavitsland – i likhet med Dyregrov – tror mediedekningen bidrar mye til uroen.

– Jeg tror at både de som har fått påvist sykdommen, og de som venter på resultatene sine, er redde for å bli identifisert. At mediene har forsøkt å komme i direkte kontakt med smittede mennesker, oppfatter vi som helt unødvendig. Det resulterer ikke i helseopplysninger som offentligheten har behov for, det er bare plaging av enkeltpersoner, sier han.

Aavitsland sier at den nåværende situasjonen er en gyllen mulighet til å hente fram dugnadsånden.

– Hvis noen som bor alene, blir bedt om å holde seg hjemme i 14 dager, er det jo noen praktiske utfordringer som oppstår. Da kan det være fint å utvikle et godt nabosamarbeid ved for eksempel å hjelpe til med ting som handling og ærender. Familie og venner som er kjent med situasjonen, kan gjerne prate og videosamtale mer enn de vanligvis gjør, og gjerne oppmuntre personen ved å tipse om gode bøker eller serier man kan holde seg opptatt med.