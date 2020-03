Tonje Nilsen om vold i nære relasjoner: - Vi som lokalsamfunn kan ikke sitte stille å se på

pluss

Nilsen, som også er kommunestyrerepresentant i hjemkommunen Storfjord, mener vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem, med store mørketall.

Hun er klar på at hun forventer mer av samfunnet for å hindre vold i hjemmene.

- Vi skal gjøre alt vi kan for å forhindre og bekjempe vold i hjemmene. Det er en sterk fysisk og psykisk påkjenning, og berører mange familier og lokalsamfunn. Det har blitt gjort mye godt fra regjeringen, men det er ikke nok. Kommunene må også på banen og innføre handlingsplan for vold i nære relasjoner. Som politikere har vi en fordømt plikt til å stå opp for de som trenger hjelp aller mest, sier Nilsen.

Gjennomgå tiltak

Nilsen viser til at regjeringen har startet arbeidet med en nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Hun mener det er viktig ikke bare å bekjempe volden, men også styrke politiets etterforskning. Det er også viktig å ivareta de berørte, mener fylkeslederen i Unge Høyre.

- Derfor håper jeg alle kommunene i Nord-Troms gjennomgår sine tiltak for når det verst tenkelige skulle skje, sier Nilsen.

For lenge siden

Hun viser til at man har begynt å jobbe med denne planen i Storfjord kommune.

- Ja, det er man i gang med. Men den planen burde vært på plass for lenge siden. Her har vi ikke levert godt nok. På forrige kommunestyremøte hadde politiet en gjennomgang av statistikk, blant annet om vold og overgrep. Det er forferdelig å vite at slikt skjer i vår region som skal være trygg og god. En hver voldshendelse eller overgrep er en for mye, sier Nilsen, og understreker:

- Vold i nære relasjoner rammer i hovedsak kvinner og barn. I 2018 ble det anmeldt til sammen 3509 saker om mishandling i nære relasjoner. I perioden 2014 til 2018 har antallet saker økt med 14,1 prosent. I 2018 ble det også registrert 1758 politianmeldelser for voldtekt - en økning på 44,3 prosent fra 2014. I ytterste konsekvens fører volden til tap av liv. Selv om slik vold ofte er usynlig, kan ikke vi som lokalsamfunn sitte å se på at det skjer, sier Nilsen.