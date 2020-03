Ber folk med helsefaglig bakgrunn om å ta kontakt

pluss

Koronakrisen gir seg utslag i alle deler av samfunnet. Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) sier at Skjervøy kommune nå vil oppfordre folk med helsefaglig bakgrunn til å melde seg «til tjeneste» for kommunen.

– Ja, vi går ut med en oppfordring nå om at folk med helsefaglig bakgrunn eller med erfaring innenfor helsearbeid melder seg. Hvis det er noen som mener de kan bistå, så håper jeg at de tar kontakt, sier Albrigtsen.

Tar på

Skjervøy-ordføreren, som også er leder i Nord-Troms regionråd sier at behovet er til stede i alle kommunene i Nord-Troms.

– Det kommer til å bli spesielt viktig framover. Det tar på for våre faste helsearbeidere å jobbe under de rådende forholdene, med den usikkerheten det medfører. Avlastning kan være verdifullt, sier Albrigtsen.

I dag, tirsdag, skulle det vært kommunestyremøte i Skjervøy. Det er imidlertid avlyst, men det er begrenset hvor lenge politiske vedtak kan legges på is. Albrigtsen sier at man nå ser på muligheter for digitale møter – på ulike nivåer.

– Vi må se det litt an ennå, men det har kommet retningslinjer der det åpnes for at man kan ha fjernmøter, for eksempel i Teams eller på Skype. Vi jobber med å kartlegge om hvordan tilgangen til de ulike tekniske plattformene er for kommunestyremedlemmene, slik at vi kan finne en løsning som vi kan bruke, sier Albrigtsen, og understreker:

På e-post

– Det kommer garantert til å bli arrangerte kommunestyremøter over nett. Det er ikke tilrådelig og samles, så da må vi finne andre løsninger.Samtidig skal formannskapet kobles på, slik at krisestaben og kommuneoverlegen kan orientere litt om rikets tilstand. Da får vi også testet litt det å ha møter digitalt, sier Albrigtsen.

I det avlyste kommunestyremøtet i dag sto blant annet forprosjekt for landstrøm i Skjervøy havn, rebudsjettering av investeringsprosjekter, kommuneplanens samfunnsdel og samarbeidsavtalen med Troms politidistrikt på sakskartet.

– Alt er foreløpig satt på vent. Men vi er nødt å se hvordan vi skal løse det. Alt haster ikke like mye, så den vurderingen må også gjøres. I dag er det åpning i kommuneloven for å behandle enklere saker på e-post. Det er en mulighet. Så skal det demokratiske ivaretas i forhold til offentliggjøring av møtedatoer og muligheten for publikum til å følge møtene. De utfordringene ser vi på, sier Skjervøy-ordføreren.

– Spesiell situasjon

Ordføreren sier at koronaviruset og tiltakene for å unngå spredning har forandret lokalsamfunnet på kort tid.

– Det er en utrolig spesiell situasjon, ja. Alt er snudd helt på hodet. For kommuneadministrasjonens del handler det om å kvalitetssikre det vi gjør. Vi har satt krisestab og vi rigger oss som best vi kan for det som kommer. Vi ser jo at vi som samfunn blir mer bevisst på hvilke yrkesgrupper som innehar samfunnskritiske funksjoner, og som vi er helt avhengige av. Vi skal fungere i det som er en krisesituasjon, samtidig som at vi skal forberede oss på at dette kommer til å ta tid. Alt tyder på at toppen kommer i perioden mai - oktober, og da er det viktig at vi ikke brenner opp alt kruttet samtidig. Vi skal sannsynligvis jobbe i lang tid under disse omstendighetene, sier Albrigtsen.

Over natta

Kommunen jobber med et skriv som skal sendes til alle bedriftene i kommunen, hvorav mange møter store utfordringer som følge av koronaviruset.

Hotellet på Skjervøy må også stenge som følge av korona-utbruddet Fikk så mange avbestillinger og strenge restriksjoner at videre drift ikke var mulig.

– Vi følger med. Mange private aktører og familiebedrifter har mistet levebrødet sitt over natta og må stenge ned virksomheten på kort varsel. Det er en krevende tid for mange og vi ønsker å jobbe tett i lag med bedriftene og bistå der vi kan. Nå har regjeringen, med stortinget bak seg, gått ut med en stor bakke. Så er det naturlig for oss å følge opp overfor bedriftene for å høre om de får den bistanden de skal, og også høre om vi skal gjøre noe lokalt.