Ber om videre varetektsfengsling

Kvinnen i 20-årene, som er siktet for mordbrann etter at et bolighus ble påtent i Sørkjosen natt til 25. februar, har sittet i varetektsfengsel siden hendelsen. I dag blir hun fremstilt for videre varetektsfengsling

En mor og hennes barn måtte flykte ut av vindu og nå sier politiadvokat Christian Hanssen til Nordlys at det politiet vurderer som fare for gjentakelse gjør at de ønsker kvinnen fortsatt varetektsfengslet.

- Begrunnelsen fra første fengsling er den som gjelder fortsatt. Det er gjentakelsesfare, og det er årsaken til at vi ber om forlenget fengsling, sier politiadvokaten til avisen.

Politiadvokaten sier til Nordlys at de ennå ikke kan si sikkert hvordan brannen i Sørkjosen oppstod.

– Det vet vi ikke helt ennå. Vi har selvsagt gjort en del undersøkelser både teknisk og taktisk. Hvordan det er påtent, kan vi ikke gi et svar med to streker under per nå. Derfor vil vi ikke gå ut med det nå, sier Hanssen.