Varvik glad for at det åpnes for kjappe hytteturer utenlands

Fram til i dag har nordmenn som har hytter over grensen til Sverige eller Finland røket på to ukers karantene hvis de har våget å krysse grensene for å utføre nødvendige gjøremål på hytta si - for eksempel snømåking.

Men i dag vedtok Helse- og sosialdepartementet at "personer som krysser grensen, mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland, kan bli unntatt fra karanteneplikten ved retur til Norge" - som det heter i vedtaket.

Fin oppmykning

Ordfører i Storfjord, Geir Varvik (H), syns dette er gode nyheter.

- Det er en fin oppmykning av reglene. Det betyr at folk som har hytter i utlandet kan dra på hytta for å måke tak og hente med seg utstyr og klær uten å bli ilagt karantene. Det er bra. Jeg har fått flere spørsmål om disse tingene og folk har vært skikkelig bekymret for hyttene sine. Men nå blir det altså muligheter for dagsturer.

Strenge krav

Varvik er imidlertid nøye med å understreke at det er kun strengt nødvendige ærender som skal utføres når man er i utlandet.

- Det er strenge betingelser knyttet til dette. Skulle man bli fristet til å overnatte, eller dra innom butikk eller kjøpesenter, så blir det karantene. Grensen er bevoktet 24/7 av politiet, så der er det ingen bønn, sier Storfjord-ordføreren.

- Så en kjapp tur innom butikken mens man alt er over grensen, er ikke spesielt smart?

Nei, det er ikke det. Men når denne endringen er gjort for å hjelpe folk, så forventer jeg jo at folk viser at de er voksne. Så det tror jeg skal gå fint, sier Varvik.

NB! Geir Varvik har senere opplyst at Finland har stengt grensene og at ingen får komme inn i landet uten spesialtillatelse.

Strammer inn i Storfjord

Levekårsutvalget i Storfjord vedtok for øvrig en utvidelse av den nasjonale forskriften om forbud mot opphold på fritidseiendommmer. Vedtaket lyder slik, med virkning fra torsdag 2. april:

Alle anlegg knyttet til drift av utleiehytter og campingplasser i kommunen: disse stenges Opphold på bobiler eller campingvogner er ikke tillatt for innbyggere med bostedsadresse utenfor Storfjord Eventuelle jobbrelaterte behov og spesielle unntak må søkes om til kommunen.

I vedtaket understrekes det at det dermed ikke er tillatt med overnattinger på campingvogner, bobiler, hytter, spikertelt og lignende installasjoner der det er mulig å overnatte. Dagsturer for å sikre anlegg og gjøre strengt nødvendig vedlikehold er fortsatt tillatt.

«Opphold på hytter eller campingvogner er tillatt for innbyggere i Storfjord, men det anmodes om å unngå større sosiale sammenkomster utover nære relasjoner/i husstanden/mer enn fem personer».

Årsaken til vedtaket er at man ønsker å ivareta en forsvarlig kapasitet i helsetjenesten til kommunen, og at man vil redusere risikoen for smitteoverføring mellom kommuner.

Vedtaket gjelder i én uke.