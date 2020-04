Taper millioner i jakten på ettertraktet delikatesse

pluss

ITROMSØ: På et rederikontor i Tromsø sitter skjervøyværingen Bengt Are Korneliussen og lurer på hvor lenge han må vente på å tjene penger på fisket etter snøkrabben. Samtidig leser han nyheter om at russiske redere investerer i nye båter som kan håndtere 60 tonn krabber i døgnet.