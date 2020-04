Håper flere vil teste seg framover

pluss

Per 28.04 er det fortsatt ingen registrert noen nye smittede i Nord-Troms, og regionen står dermed med de fire registrerte tilfellene - to i Nordreisa, ett i Skjervøy og ett i Lyngen.

Kommuneoverlege i Kåfjord, Anita Monsen Pedersen, sier kommunen fortsatt er offisielt smittefri. Nå har imidlertid både barnehager og skolene (1. - 4. trinn) åpnet og i den anledning er nå både barnehagebarn og 1. - 4. klassinger, samt ansatte i barnehagene og på skolene, innenfor de nye testkriteriene. Det håper Pedersen at folk benytter seg - hvis man har symptomer på koronasykdom.

- Ja, vi oppfordrer folk med symptomer på koronasmitte, som er innenfor testkriteriene, om å teste seg. Det er jo etter hvert ganske mange som faller innenfor kriteriene, og skulle for eksempel 100 av disse teste seg, så ville vi få et godt inntrykk av hvordan bildet er her i Kåfjord - selv om alle testene skulle vise seg å være negativ. Det vil jo også innebære at vi får testet yngre folk, sier Pedersen.

Mørketall

- Dere har med andre ord ikke 100 prosent kontroll på hva som "rører seg" i befolkningen?

- Nei, vi har kun en indikasjon. Vi vet at det er er mørketall og at det kan være flere smittede som holder seg hjemme og som ikke er innenfor testkriteriene. Nasjonalt er det jo påvist smitteutbrudd i barnehager. Det er ikke nødvendigvis fordi smitten oppstår fordi vi åpner opp mer, men fordi vi nå plutselig får testet flere. Da finner man mørketallene som man tidligere ikke har sett, sier Pedersn.

Hun sier at kommunen nå har kapasitet til å ta unna testkøene - hvis de skulle oppstå.

- De nasjonale målene er å teste mange, mange flere enn det som gjøres i dag. Nå har vi også bedre testkapasitet enn vi hadde tidligere. For en måned siden hadde vi rundt 20 testpinner. Nå har vi langt flere, sier Pedersen, og fortsetter:

- Det store bildet er at vi må basere oss på en sakte gjenåpning av samfunnet. Vi må teste mye mer og isolere de som er syke - slik at de som er friske kan leve mer normalt.

400 testet i Nord-Troms

Kommuneoverlege Øyvind Roarsen i Nordreisa sier det totalt er testet 144 reisaværinger, hvorav 117 av dem er testet lokalt i Nordreisa. Kommunen står med de to bekreftede tilfellene, som begge er friske igjen.

- Alle de som er testet har hatt symptomer. Men likevelv har de ikke hatt koronasmitte, hvilket i praksis vil si at vi ikke har lokal smitte i kommunen. Så er det en balansegang i det å betrygge befolkningen at det er trygt å åpne skoler og barnehager, samtidig som vi ber folk om fortsatt følge smitterådene, begrense forsamlinger og grupper og holde avstand. Men det er på den måten vi kan bevare den situasjonen vi har i dag, sier Roarsen, som sier at det totalt er rundt 400 nordtromsinger som er testet.

Følger kriteriene

I Storfjord melder kommunen om null nye smittetilfeller per 27. april. Neste oppdatering derfra kommer 30. april. Også i Skjervøy konstaterer kommuneoverlege Paul Odberg at situasjonen er stabil.

- Fortsatt ingen nye smittetilfeller, nei, sier Odberg, som sier de har testet én person i dag.

- Forventer dere flere tilfeller nå når skoler og barnehager har åpnet?

- Vi forventer ingenting. Vi følger kriteriene for testing av pasienter som er gitt av FHI. Så ønsker man å øke antallet testede per uke, men vi avventer fortsatt de nye kriteriene, sier Odberg.

Kommuneoverlege i Lyngen melder at det fortsatt ikke er noen nye smittede i kommunen.

- Testing fortsetter i henhold til FHIs retningslinjer, sier Pascoe i en SMS til Framtid i Nord.

Vi har ikke lyktes å komme i kontakt med kommuneoverlege Kjell Nysveen i Kvænangen kommune.