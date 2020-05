Reagerer på forskjellsbehandling

pluss

Storfjord kommune har søkt Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å få forlenge scooterkjøringen til og med 17. mai. Men til tross for at Finnmarks-kommuner kan regne med å få dispensasjon til å forlenge scootersesongen, så har Storfjord fått signaler om at de får avslag. Det tar ordfører Geir Varvik ille opp.