– Det er en stor seier for den samiske befolkningen, for UiT, Samisk Høgskole og for helsevesenet at den samiske sykepleierutdanningen kommer i gang fra neste år. Samarbeidet mellom UiT og Samisk Høgskole er svært viktig, sier Linda Okstad, assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UIT og leder av oppbygginga av det nye tilbudet.