pluss

ITROMSØ: UNN har måte gjøre flere omfattende grep for å ruste seg for håndtering av korona-pandemien. Deriblant er et stort omfang av konsultasjoner, operasjoner og behandlinger utsatt, for å klargjøre areal og lære opp nok bemanning til å kunne ta imot et stort antall smittede pasienter.