Dette må skje for at Nygaard skal vinne Ski Classics sammenlagt

Sport

Som burfjordingen allerede antydet i går ville den utrolige seiersrekken hans bli brutt i Reistadløpet.

Tidlig i det fem mil lange løpet fra Setermoen til Bardufoss i dag fikk Tord Asle Gjerdalen og Chris Jespersen en luke. Duoen var klart sterkest over fjellet Orta.

De siste par milene var Santander-løper Gjerdalen best og gikk i ensom majestet i mål på Rustahøgda på tiden 2.10.58,8.

Jespersen ble nummer to, 1.33,7 min. bak vinneren, men Anders Aukland kom på tredjeplass.

Valgte feste

Men Nygaard, som er bedre i flatere løyper der han profiterer på sin enorme styrke i staking, leverte et sterkt løp og kom i mål på 7.-plass.

– Jeg valgte fem minutter først start å gå med feste under skiene. Jeg er kjempefornøyd med å bli nummer syv i dette sirkuset her. Jeg kunne ikke forvente så mye mer, sier Nygaard til iTromsø.

Han var 4.57,6 min bak lagkompis Gjerdalen. Det er den beste prestasjonen Nygaard har levert i Reistadløpet noen gang.

– Ja, det vil jeg si. Plasseringsmessig har jeg vært bedre, men da har det jo bare vært mot lokale løpere. Nå som Reistadløpet har Ski Classics-status så konkurrerer du jo med verdensmestere og olympiske mestere sier Nygaard.

– Toget er gått

Det gjenstår ett løp i Ski Classics: Ylläs-Levi 14. april. Etter dagens resultater har Gjerdalen 1450 poeng, mens Nygaard har 1288.

Det er 200 poeng for seier i Ski Classics. Vinner Nygaard i Finland - der han er favoritt - ender han på 1488 poeng. Da kan ikke Gjerdalen ta mer enn 38 poeng, og må havne på 25.-plass i Levi om en uke. 24.-plass gir nemlig 39 poeng.

Men med dagens sterke form fra Gjerdalen, må det skje noe helt spesielt for at han skal havne så langt bak i Ylläs-Levi om en uke.

– Tord har vel aldri før vært dårligere enn nummer fem i Ski Classics. For at han skal bli nummer 25 må han være syk, ha bronkitt og feber. Så toget er gått, men jeg hadde heller ikke trodd jeg skulle være i en god posisjon foran det siste løpet, sier Nygaard, som håper å kjempe om seieren i selve løpet i Finland.

– Jeg går alltid for seier, men jeg kjenner at sitronen blir tørrere for hver dag som går. Vi får se hvor mye man klarer å mobilisere.

Etter dagens løp har Nygaard økt forspranget til tredjemann i sammendraget, Morten Eide Pedersen. Sistnevnte har 1111 poeng og er dermed 177 poeng bak.