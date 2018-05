Eline Torneus (28) er klar for historisk duell

Sport

VG: Torneus har hele sesongen vært trener for Skjervøy, mens Sortland ansatte Julie Voktor Pedersen da deres trener, Steve Edvartsen, måtte gi seg av helsemessige årsaker nylig.

– Det er vel på tide at to kvinner møtes som trenere for herrelag i 3. divisjon, sier Pedersen til VG.

Både hun og Torneus forteller at de har fulgt NRK-serien «Heimebane», der Ane Dahl Torp i rollen som Helena Mikkelsen blir trener for elitelaget Varg.

– Jeg gleder meg til å møte Julie. Det er ikke første gang jeg har ei dame på motsatt laglederbenk, men første gang det skjer i en herrekamp, sier Eline Torneus.

Hun spilte tidligere toppfotball for Røa, mens Julie Voktor Pedersen har spilt for Kolbotn og Medkila.

– Etter som vi er like gamle, har vi nok møttes i en del kamper, sier Torneus.

– Det er mange som drar paralleller mellom meg og Helena Mikkelsen. Jeg kjenner meg igjen i karakterene, men jeg skal ikke si at jeg blir drevet fram av TV-serien, sier Skjervøy-treneren.

– Det har vært en veldig bra TV-serie. Den tar opp mange relevante ting når det gjelder å være fotballtrener, sier hennes kollega Sortland-treneren.

– Lufta gikk ut av ballongen Eline Torneus var svært skuffet etter at det ble null poeng mot Senja.

Julie Voktor Pedersen føler at hun har kompetansen til å gå i gang med en slik jobb med blant annet mastergrad i coaching og idrettspsykologi fra Norges Idrettshøgskole.

– Jeg har aldri tenkt over det å trene herrer. Foreløpig er ambisjonene å komme så langt som mulig.

– Med bakgrunn fra idrettspsykologi er jeg selvfølgelig opptatt av hvordan jeg skal få det beste ut av spillerne.

Heller ikke Torneus har noen klare ambisjoner.

– Jeg prøver å utvikle meg hver dag. Jeg er inne i mitt andre år som trener og må finne ut om jeg passer til det og er god til det.

– Leder kvinner fotballag på en annen måte enn menn?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror ikke jeg har vært med lenge nok til å svare på det. Det blir bare synsing, mener Eline Torneus.

– Uansett blir det en spesiell opplevelse når Julie og jeg skal lede hvert vårt lag.