Rehabiliterer folk i hjemmet

Ergoterapeut og prosjektleder Reidun Holm i Hverdagsrehabilitering i Storfjord kommune uttrykker stor tilfredshet med resultatene siden oppstarten i fjor høst.

Fire personer får tilbudet i rundt fire uker. Gruppene rulleres fortløpende. Nedre aldersgrense er 18 år.

– Storfjord kommune gir et differensiert tilbud. Det blir stadig flere eldre i Storfjord og de vil gjerne bo hjemme lengst mulig. Tilbudet er hjemmebasert, sier Holm.

Over 40 brukere har i løpet av et drøyt år benyttet seg hverdagsrehabilitering i Storfjord.

Gode erfaringer

– Erfaringene er veldig gode for de fleste brukerne. De blir friskere og mer aktive.

– Hvordan kan interesserte få ta del i rehabiliteringen?

– De kan søke selv eller få henvisning fra fagfolk.

Holm har inntrykk av at ikke alle i målgruppa kjenner til muligheten for å bli behandlet hjemme.

– Brukerne får bedre effekt når behandlingen skjer i eget hjem.

Hun viser til Stortingsmeldingen om fremtidas primærhelsetjeneste, hvor betydningen av nærhet og helhet understrekes. Pasient og bruker står i sentrum og deres behov skal settes i fokus.

Tidlig innsats

– Dette er i samsvar med Samgandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp. Forebygging og tidlig innsats på kommunalt nivå, krever at kommunene gjøres i stand til å møte fremtidas etterspørsel av helse- og omsorgstjenester, forteller Reidun Holm.

Et tiltak over 230 kommuner har innført og som gir konkret og målbar bekreftelse på at forebygging og rehabilitering nytter, er Hverdagsrehabilitering.

– Vi har i Storfjord iverksatt prosjektet med innsatsmidler fra Troms fylkeskommune. Helsedirektoratet bevilger pengene.

Det å kunne bo lengst mulig hjemme, innebærer blant annet tverrfaglig innsats og kompetanse på flere nivå.

– Forutsetningen for en god oppstart, er at det frigis ressurser til å jobbe teambasert, fastslår ergoterapeut Reidun Holm i Storfjord kommune.