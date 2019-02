Sport

Songdal Fotball melder på sine sider at de har blitt enige med Trond Olsen om å avslutte samarbeidet fra 1. februar 2019.

Dette skal skyldes behov for å gjøre endringer i stallen.

Olsen dro til Sognal i fjor sommer, og har spilt fire kamper for laget.

Ifølge klubben kom Olsen inn i spillergruppen og bidro med både godt humør og erfaring.

Olsen har uttalt at han har ambisjoner om å fortsette karrieren på et høyere nivå, og at det nå vil det åpne seg nye muligheter.