Rykker ned til kretsserien

For liten spillerstall gjorde at det ikke var sportslig forsvarlig å fortsette i 2. divisjon.

– Vi hadde tidligere i vinter ei liste med 23-24 navn. Nå er vi nede i bare 12-13 spillere, forteller Stig Ditlefsen.

Han har vært trener for Furuflaten-jentene i de siste årene, og er innstilt å gå på en ny sesong. En eventuell kontrakt er foreløpig ikke signert.

Slutter for tidlig

Ditlefsen er usikker på hva som er forklaringen på hvorfor mange jenter slutter tidlig med fotball.

– Jeg ser ingen synlige grunner utover at noe skyldes familie og flytting. Jeg registrerer at når viktige spillere først gir seg, blir det enklere også for andre å slutte. Jeg kjenner bare til en Furuflaten-spiller som vurderer klubbskifte. Generelt har mange damespillere for kort karriere

– Hva skjer med laget i 3. divisjon?

– Jeg ser bare fordeler med spill i 3. divisjon. Jeg synes det er positivt at Furuflaten kan bygge opp et veldig ungt lag rekruttert fra Lyngen, Storfjord og Balsfjord samt Nordreisa. Samtlige samles i en treningsgruppe i Lyngen. Ei jente studerer i Tromsø, men trener med annen klubb.

Ditlefsen mener kretsserien er å foretrekke i stedet for et liv i 2. divisjon.

– Jeg er usikker på hvor mange som ville fortsette etter sesongen i 2. divisjon. Samtidig er det beklagelig at mange spillere gir seg, men det åpner for nye muligheter.

Må samarbeide

Ditlefsen har gitt beskjed til Furuflaten at han ønsker å fortsette som trener.

– Jeg har lyst til å være med på å bygge opp et nytt lag. Jeg håper vi i løpet av de nærmeste dagene blir enige om ny kontrakt, sier Stig Ditlefsen.

Furuflaten hadde i fjor tre seniorlag; to dame- og et herrelag. Denne sesongen er det bare damelaget i 3. divisjon tilbake. Damelaget i 2. divisjon og herrelaget i 6. divisjon (rykket i fjor høst ned fra 5. divisjon) er blitt historie.

– Vi ser at stadig flere mindre steder sliter med å stille seniorlag. Min oppfordring er at klubbene i Lyngen og Storfjord må samarbeide bedre med både herre- og damelag, sier Stig Ditlefsen.

Kvinner 3. divisjon: Bardu, Blåmann, Hamna, Kvaløya, Salangen, Stakkevollan, Tromsø, Tromsøstudentenes, Furuflaten og Senja 9-er.