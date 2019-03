Forfang om Stjernen-farvel: – Har gruet meg skikkelig

Sport

Torsdag gjør 30 år gamle Stjernen sine aller siste hopp på toppnivå. Avskjeden skjer, nær sagt som seg hør og bør, på hjemmebane i Granåsen. Veteranen kommer til å bli hyllet både av lagkamerater og familie og venner på tribunen.

Landslagskompis Johann André Forfang har i likhet med Stjernen hatt base i Trondheim i en årrekke. De to har holdt sammen i treningshverdagen, og tromsøværingen Forfang innrømmer at følelsene er blandede rundt torsdagens Stjernen-farvel.

– Dette har jeg gruet meg skikkelig til, sier Forfang til NTB – og utdyper hva det har betydd å ha Stjernen rundt seg i hverdagen:

– Han er en veldig god treningskamerat og en god kompis å ha med på tur. Det er han jeg har hatt å matche meg mot siden jeg kom inn på landslaget som ung gutt. Rent sportslig har han betydd enormt mye, og rent sosialt og utenomsportslig har han vært en helt fantastisk person å være på tur med.

Tror på trenerkarriere

Robin Pedersen har ikke like lang fartstid som Forfang i verdenscupsirkuset, men tilhører også gjengen av Trondheim-baserte hoppere. Da ranværingen fikk sin debut i hoppuka denne sesongen, delte han rom med rutinerte og sindige Stjernen.

– Det er mange på laget, men det er vanskelig å erstatte Andreas. Det er det ingen tvil om, sier Pedersen til NTB og trekker fram lagkameratens alltid tilstedeværende smil som noe han vil savne.

Når Stjernen nå avslutter karrieren, blir det redusert reisebelastning og mer tid til å være hjemme hos samboer Elisabeth Sundnes og datteren Ella. Det har naturlig nok bidratt til beslutningen om å legge opp.

Forfang håper og tror at Stjernen på sikt kan bli å se i en posisjon i hoppmiljøet igjen.

– Vi vet at han har enormt med kunnskap og kompetanse som vi gjerne vil beholde i Hopp-Norge, og jeg tror absolutt han blir sulten på å komme tilbake etter noen år. Jeg håper han blir med på trenersiden på sikt, sier tromsøværingen til NTB.

Innholdsrik karriere

Hovedpersonen ser i første omgang ikke mye lenger fram enn torsdagens karriereavslutning i Granåsen. Der vil han takke for seg med stil.

– Jeg drømmer om å avslutte på topp, men særlig realistisk vet jeg ikke om det er. Jeg håper å få ut så gode skihopp som mulig, så får vi se hvor langt det holder, sier Stjernen til NTB.

Han legger ikke skjul på at det er fint å takke for seg nettopp i Granåsen. Farvel tar han ni år og tre måneder etter at han fikk sin verdenscupdebut på Lillehammer i desember 2009. Den første pallplassen kom i skiflygingsbakken i Oberstdorf 16. februar 2013. Da ble Stjernen andremann.

Karrierens første og eneste verdenscupseier kom også i skiflyging. 13. januar i fjor sto han på toppen av pallen i østerrikske Kulm. Der utlignet han pappa Hroars ene verdenscupseier.

En individuell mesterskapsmedalje fikk derimot verken far eller sønn Stjernen oppleve. Andreas var til gjengjeld med på det norske laget som tok laggull under OL i Pyeongchang i fjor vinter. Gull ble det også i lagkonkurransen i skiflygings-VM noen uker tidligere, og i 2017 bidro han til at det ble norsk VM-sølv i lagkonkurransen i Lahti. Nylig ble det i tillegg VM-bronse i blandet lagkonkurranse i Seefeld.

Karrierens aller siste tittel tok Stjernen så sent som i januar da han ble norgesmester for tredje gang i nettopp Granåsen.

