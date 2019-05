Skjervøymann vant stor pokerturnering

Sport

Andreas "Skjervoy" Torbergsen dro i land seieren under Highroller-event 28 i vårens SCOOP (Spring Championship of Online Poker) hos PokerStars.

Det skriver nettstedet Poker.

Turneringen over nett hadde 201 deltakere, men Torbergsen trakk det lengste strået og sitter igjen med 197.209 dollar i prispenger.

– PLO-turneringene i SCOOP har vært et av de store målene i år. Det er alltid morsomt å lykkes med de målene du har jobbet og planlagt imot, forteller Torbergsen til Poker.no.

– Prestisjefylt

Sterke spillere som Joao «IneedMassari» Simao (tredjeplass), Benny «toweliestar» Spindler, Ronny «1-ronnyr3» Kaiser og Linue «LLinusLLove» Loeliger var også blant de ti beste i turneringen.

– Det er drømmeturneringen å vinne, for min del. Dette er en av de mest prestisjefulle turneringene med tøffest felt på nett. Forberedelsene mine har vært å spille de store PLO-turneringene på nett i hele år, forklarer han.

Nordens beste spiller Skjervøymannen Andreas Torbergsen er kåret til Nordens beste nettpokerspiller.

Operert for kreft

Skjervøymannen ble senhøsten 2016 operert for kreft i hjernen, og i 2019 begynte han å spille poker igjen.

– Det mest absurde som skjedde etter at jeg våknet, var at jeg hadde den typen afasi som påvirker språkevnen. Jeg kunne tenke normalt, til og med diskutere poker gjennom Skype, men ikke snakke. Veldig frustrerende … men etter noen få dager, ble det lettere. Onkologen fortalte meg faktisk før operasjonen at dette sannsynligvis ville skje, sammen med litt funksjonshemming i høyrehånda. Det forhåndsvarselet gjorde dette lettere å håndtere, fortalte via en Twitterpost i forbindelse med Verdens Kreftdag i februar.