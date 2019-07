Sport

Skjervøy J15/16 har feid all motstand av banen, og er nå klare for A-sluttspill i en av verdens største fotballturneringer for barn og unge.

Tirsdag møtte de Hareid IL, og vant kampen 3-2. Dermed har de vunnet alle de tre kampene i gruppespillet.

Nå er det 1/8-finale i A-sluttspillet som står for tur.

Framtid i Nord oppdaterer saken.