Reiselivssjefen: – Jeg synes det er helt fantastisk

Sport

Del aller meste av andre etappe under Arcitc Race of Norway vil gå gjennom Storfjord. Etappen starter i Nordkjosbotn og har målgang i Kilpisjärvi. Reiselivssjef i Visit Lyngenfjord, Georg Sichelschmidt, gleder seg over at Arcitc Race of Norway (ARN) vender tilbake til Nord-Troms.