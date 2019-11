Vollstad videre til semifinalen

Sport

Torsdag møtte Vollstad italienske Nicole Perona i kvartfinalen under VM i kickboksing. Vollstad har tidligere uttalt at målet er gull, så langt ligger hun an til å forsvare tittelen fra 2017.

Semifinalen går fredag.

Onsdag ble det klart at Vollstad som eneste utøver er valgt i WAKO (world assosiation of kickboxing organizations) i WAKO Woman Committee.