Men Kiss har sett seg ut større mål

Sport

Krisztian Kiss kjører for Nordreisa hundekjørelag. Sist helg var han i Åsarne og konkurrerte under svensk mesterskap i 6-spann. I klassene var det kun to kjørere og ingen av dem var fra Sverige. Kjørerne var Kiss og regjerende verdensmester fra Tsjekkia Renata Valkova, og over tre dager konkurrerte de mot hverandre.