– Valget ble til slutt ganske enkelt

Sport

Gjennom karrieren har Nordreisagutten vært innom en rekke klubber på forskjellige nivåer, og har spilt fra Alta i nord til Ullensaker/Kisa i sør, og en hel del klubber i mellom.

Lang karriere

Thomas Båtnes Braaten (32) startet karrieren i Nordreisa, og han minnes godt debuten han hadde for Nordreisa i 2002.

– Da var jeg nok akkurat fylt 15 år, og fikk meg fire kamper på slutten av høstsesongen.

Han spilte i Nordreisa i halvannen sesong til, før han kom til Tromsø, hvor satsingen virkelig begynte å ta form.

– Sommeren 2004 dro jeg til Tromsø, og det var da satsingen virkelig startet. Det ble mer seriøst og profesjonelt.

Etter dette, har han vært flere omganger i Alta, Bodø/Glimt, Hønefoss, Ullensaker/Kisa og Tromsdalen, hvor han hadde sin siste sesong.

Båtnes Braaten har etter endt karriere notert seg for nesten 30 000 minutter i de øverste tre nivåene i Norge, hvor brorparten av disse var i OBOS-ligaen, med nesten 20 000. En liten «fun fact» er han som midtstopper har notert seg for flere mål enn gule kort i løpet av karrieren med 19 mål mot 14 gule kort. Han har heller aldri pådratt seg et rødt kort.

Mange høydepunkter

Braaten innrømmer når han får spørsmålet at han allerede har tenkt på hva han setter som karrierens største høydepunkt at det har vært litt vanskelig å velge mellom flere minner.

– Den første kampen på aldersbestemt landslag står selvsagt ut som et stort høydepunkt, og det samme gjør seniordebuten i moderklubben, Nordreisa.

– Også sjette plassen i Alta i 1. Divisjon i 2009 var veldig stort. Klubben hadde da så vidt reddet seg fra nedrykk sesongen før, grunnet omstrukturering hvor kun et par klubber rykket ned. Det var en stor lagprestasjon, noe som var fint.

Men når han tenker seg litt ekstra om, er det vanskelig å komme unna opprykkssesongen i Bodø/Glimt.

– Da vi rykket opp med Bodø/Glimt i 2013 er nok kanskje det største jeg har opplevd som fotballspiller. Vi hadde en flyt hele sesongen, og vi følte at vi kunne vinne alle kamper. Vi hadde en overbevisning før hver kamp om at vi skulle vinne, noe vi også som oftest gjorde.

Bodø/Glimt rykket direkte opp den sesongen etter en overbevisende sier i 1. Divisjon, med hele 15 poeng ned til andre plass.

Trivdes godt i Alta

Fotballkarrieren har ført til at Baatnes Braaten har hatt flere boplasser, men legger ikke skjul på at Alta nok var en klar favoritt. Han var også kaptein for Alta over flere sesonger.

– Det er selvsagt litt forskjellig fra plass til plass, men Alta er et lag jeg har trivdes veldig godt i. Jeg har fått mye tillit der, og har alltid hatt gode folk rundt meg.

– Jeg har veldig god kontakt med mange av spillerne og trenerapparatet den dag i dag. Hele trenerapparatet er gode kompiser av meg.

Gir opp proffsatsingen

Baatnes Braaten gir seg nå med proffsatsingen, da han har fått seg jobb som daglig leder i Tromsø-klubben Fløya.

– Det er ikke mulig å kombinere jobben med spill i 2. divisjon, og da synes jeg det er greit å gi seg.

Nordreisagutten teller seg som heldig som har fått lov å holde på med fotballen i over 15 år.

– Man føler seg privilegert som har fått lov å holde på med fotball så mye som jeg har gjort. Det har vært en fantastisk reise, men det måtte ta slutt før eller siden. Når et såpass spennende jobbtilbud kommer på banen så ble valget til slutt ganske enkelt.

Han utelukker dog ikke at det kan bli litt spill senere i lavere divisjoner.

– Nå i første omgang vil jeg rett og slett ikke ha tid til å spille fotball, men man må se på om det er noen muligheter på lavere nivåer når jeg har tiden igjen.

Han utelukker heller ikke at en retur til moderklubben Nordreisa IL en vakker dag kan være en mulighet.

– Jeg kan aldri utelukke en retur til Nordreisa. Det hadde vært fint kunne spille og bidra i klubben hvor man har vokst opp og blitt god.