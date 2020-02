Sport

Sonerennet vil ha nesten 30 egne klasser, for de som ønsker å delta. I de aldersbestemte klassene er det muligheter for alle fra 8 til 20 år. Det er også egne senior og veteranklasser, i tillegg til en åpen klasse hvor man kan gå valgfri lengde og velge selv om man ønsker tidtaking.

Det vil også være et eget «bamserenn» for de under åtte år. De går uten tid, og her vil alle få premie ved målgang.

Det er mulig for alle å melde seg på, og påmeldingsfristen går ut 12.02.