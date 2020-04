Sport

Idretten i landet er hardt rammet av koronapandemien - og rundt omkring i fotballklubbene er de veldig bekymret for aktivitetsstoppen man nå opplever. Leder i fotballgruppa i Nordreisa IL, Bjørn Arne Olsen, sier utfordringene er mange, men at hans største bekymring er at man ikke får barn og ungdom i aktivitet.