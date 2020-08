Idretten har levert sin prioriteringsliste

Sport

Mandag var helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i møter med representanter fra NIF og noen særforbund. I møtet fikk Norges idrettsforbund i oppgave å utarbeide et forslag til en begrunnet og stegvis åpningsprosess for treninger for voksne innen kontaktidrettene som krever unntak fra 1-metersregelen.