Skrev bok om Skjervøy IK fotball: – Jeg har vært nære på å gi opp ved flere anledninger

Sport

Skjervøy Idrettsklubb og forfatter Jon Ivar Johansen inviterte til boklansering på kulturhuset mandag, i forbindelse med at boken «Klubben våres» ble sluppet. Salget har pågått en stund, men det har ikke vært rom for en skikkelig lansering før nå. Klubben har forskuttert trykkingen og forfatteren gir et eventuelt overskudd tilbake til klubben.