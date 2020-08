Ingen vil ta over lederjobben

Sport

Nordreisa Idrettslag er på jakt etter både leder og nestleder for hovedlaget, men det har til nå vist seg å være en vanskelig oppgave.

Tonje Holm har hatt jobben i ett år, og skulle i utgangspunktet være leder frem til neste år. I sommer flyttet hun imidlertid til Tromsø, og har derfor bedt om å få avtre før tiden.

Mange ringerunder

Ragna Hansen er leder for valgkomiteen i idrettslaget, og har sammen med de to andre i komiteen forsøkt å finne en stedfortreder som kan lede idrettslaget. Det har imidlertid vært lettere sagt enn gjort. Kveld på kveld har de ringt rundt til potensielle kandidater - men foreløpig er det ingen som har vært villige til å ta på seg det toårige ledervervet.

– Vi har prøvd å ringe de vi har trodd og håpet på, men det virker håpløst.

Koronapandemien har gjort jobben enda vanskeligere.

– Vi har ikke kunne møttes og diskutert, så dette har også hemmet intensiteten.

– Givende jobb

Mange av de som allerede er spurt har tatt nye verv, eller får rett og slett ikke tiden til å strekke til.

– Og det har vi forståelse for. Alle sitter ikke på latsida, sier Hansen.

Det krever litt tid og arbeid å være leder for idrettslaget med 7-800 medlemmer.

– Vi har mange undergrupper som skal følges opp, men så har vi heldigvis Eivind Bergmo som økonomiansvarlig og regnskapsfører, så han tar seg av den delen.

Hun påpeker at vervet også er veldig givende.

– Man får følge med på utviklinga, og ikke minst følge barn til ungdom og voksen. Det er kjempegivende.

Interessant

Nåværende leder Tonje Holm understreker også at det er en veldig fin jobb, og heller ikke den mest tidkrevende jobben i Nordreisa IL.

– Det er jo en koordineringsjobb mellom de ulike undergruppene, med månedlige møter der man følger opp saker som oppstår i gruppa. Vi har en oppdatert organisasjonsplan og klubbhåndbok som sier mye om hvordan vi skal drifte klubben, sier hun.

– Så er det en interessant jobb, med mange kontakter opp mot Troms idrettskrets og Norges idrettsforbund.

Holm sier det egentlig er litt opp til den enkelte hvor mye man velger å gjøre.

– Man kan være veldig aktiv om man ønsker det. Selv har jeg utført den litt mer administrativt, og ikke engasjert meg like mye i det idrettspolitiske.

Det er også muligheter for opplæring og kursing.

– Om man har en ettermiddag eller to ledig i måneden, og vil bidra litt for idretten i Nordreisa så er det en fin posisjon. Man trenger ikke være brennende engasjert for en idrett, men heller idretten som samfunnsarena. For det gjelder alle idretter som er en del av Nordreisa IL, man skal fronte alt som har med idrett å gjøre.