Norges Fotballforbund avlyser sesongen for breddefotballen

Sport

Som følge av virussituasjonen har Norges Fotballforbund besluttet å sette sluttstrek.

– Dette er en trist dag for forbundsstyret, 18 fotballkretser og ikke minst alle klubber og spillere som er berørt og har hatt et håp om seriespill i 2020, sier fotballpresident Terje Svendsen i en pressemelding.

– Norsk fotball har tatt smittevern på alvor fra dag én og utviklet gode smittevernprotokoller for alle nivåer i norsk fotball. Vi har lyktes med mye og fått åpnet opp for seriekamper i både toppfotballen og barne- og ungdomsfotballen. Gjennom dette har klubbene fått god erfaring med smittevern, og det er få eller ingen smittetilfeller som kan spores tilbake til fotballaktivitet.

Han sier at man for gjenværende serier i senior breddefotball satte opp avdelinger med få lag og korte reiseavstander.

– Når regjeringen til tross for dette likevel ikke har åpnet opp for normal kontakttrening igjen nå, så har vi ikke noe annet valg enn å avlyse sesongen. Det er rett og slett ikke lenger praktisk mulig å gjennomføre sesongen over hele landet, sier Svendsen.

Det betyr konkret at Norges Fotballforbund kansellerer sesongen for 2. divisjon kvinner (nivå tre) og 3. divisjon menn (nivå fire). Det er forbundets 18 kretser som organiserer øvrig breddefotball for voksne, men med forbundsstyrets beslutning er det en naturlig konsekvens at også kretsene kansellerer sine serier for voksne.

NFF har vært tydelig på at dersom man ikke kom i gang med treninger innen midten av september, måtte sesongen avlyses. Nå er beslutningen fattet.